​Jesuítas celebram Ano Inaciano

"Ver novas todas as coisas em Cristo" foi o lema escolhido pelo Superior Geral dos Jesuítas para o Ano Inaciano, que começa na quinta-feira.

O padre Arturo Sosa espera que este seja “um tempo transformador, um convite à conversão pessoal, comunitária e institucional”. Nas palavras do Provincial dos Jesuítas em Portugal, padre Miguel Almeida, “este Ano Inaciano pode ajudar-nos, hoje, a olhar para as nossas feridas, pessoais ou sociais, e vê-las como um ponto de partida para uma nova vida”.

Na Província Portuguesa da Companhia de Jesus, o arranque do Jubileu está marcado para o final da tarde de quinta-feira, 20 de maio. As celebrações irão decorrer em simultâneo nas cidades onde os jesuítas têm maior presença: Braga (Basílica dos Congregados), Santo Tirso (Colégio das Caldinhas), Porto (Igreja de Cedofeita), Coimbra (Igreja de Nossa Senhora de Lourdes), Covilhã (paróquia de São Pedro), Lisboa (Colégio São João de Brito), Almada (paróquia de São Francisco Xavier, Pragal), Évora (Igreja da Misericórdia), Portimão (paróquia da Mexilhoeira Grande e paróquia de Nossa Senhora do Amparo.

Às 19h00 arrancará uma emissão que será transmitida online no site do Ponto SJ, o portal de comunicação dos jesuítas em Portugal, com a exibição de um vídeo de lançamento do Ano Inaciano, havendo depois uma ligação em direto a todas as comunidades inacianas. A Eucaristia será transmitida a partir da comunidade inaciana de Lisboa, presidida pelo provincial, padre Miguel Almeida, mas cada comunidade celebrará a sua missa, localmente.

Para os 14 meses do Jubileu, estão previstas peregrinações, exercícios espirituais, conversas, debates e congressos. Todas as iniciativas serão divulgadas pelosite dedicado a este ano especial. Uma das primeiras será a nível internacional e decorrerá no próximo domingo, dia 23 de maio, às 19h00, com uma oração "online" ao vivo, "Peregrinos com Inácio", que contará com a participação do Superior Geral da Companhia de Jesus.

Jubileu em Roma

O arranque do Jubileu será igualmente assinalado esta quinta-feira, em Roma, pelo Instituto de Espiritualidade da Universidade Gregoriana, com a conferência "Ver novas todas as coisas em Cristo", que vai ser transmitida em direto a partir das 8h30.

A sessão de abertura é da responsabilidade do reitor da universidade, o padre português Nuno Gonçalves. O padre Pavulraj Michael, decano do Instituto de Espiritualidade, irá apresentar o evento, e será transmitida uma mensagem do Superior Geral, padre Arturo Sosa.

O Ano Inaciano tem início a 20 de maio, a data em que, em 1521, Santo Inácio ficou gravemente ferido na batalha de Pamplona. O acontecimento originou uma reviravolta na vida do então guerreiro, com um longo processo de convalescença que ditou o início da sua conversão espiritual.

O Jubileu vai prolongar-se por 14 meses. O encerramento está previsto para 31 de julho de 2022, dia de Santo Inácio, em Loyola, sendo que a meio das comemorações, a 12 de março do próximo ano, assinalam-se os 400 anos da canonização do fundador dos Jesuítas.