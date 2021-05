O PSD anunciou esta quarta-feira que o deputado Fernando Ruas vai ser o candidato do PSD à Câmara de Viseu, cargo que já desempenhou entre 1989 e 2013.

“Ultrapassado o período de silêncio e de respeito que nos mereceu o inesperado falecimento do Presidente da Câmara de Viseu, António Almeida Henriques, a direção nacional do PSD, em estreita articulação com as comissões políticas distrital e concelhia, decidiram homologar o nome de Fernando Ruas para candidato à Câmara Municipal de Viseu”, refere o partido, em comunicado.

Fernando Ruas, 72 anos, foi presidente da Câmara de Viseu entre 1989 e 2013, presidente da Associação Nacional de Municípios e exerceu o cargo de eurodeputado entre 2014 e 2019. Na atual legislatura, foi eleito deputado à Assembleia da República por Viseu e preside à Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.

“O candidato é economista, nasceu e viveu sempre em Viseu, mantendo-se fiel às suas raízes, razão pela qual decidiu regressar para se candidatar à autarquia que liderou durante mais de duas décadas com grande sucesso”, refere o comunicado do PSD.

António Almeida Henriques, que era presidente da Câmara Municipal de Viseu desde 2013 e já tinha sido indicado como recandidato pelo PSD, morreu em 4 de abril, aos 59 anos, vítima de complicações respiratórias decorrentes da covid-19.