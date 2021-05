R volta a subir. Mais dois mortos e 511 infetados com Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais dois mortos e 511 infetados com Covid-19. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) aponta também para nova subida do valor do R(t): é agora de 1,02 a nível nacional e 1,01 no continente.

As duas vítimas mortais registaram-se uma na região Norte, outra no Centro.

A região de Lisboa e Vale do Tejo lidera agora o número de novas infeções com cerca de metade das ocorrências (250), seguido do Norte com 143 novos casos. A região Centro tem 40 novos casos, o Algarve 27 e o Alentejo 10. Nas regiões autónomas, os Açores têm 24 novas infeções e a Madeira 17.

O número de casos ativos subiu para 22.089 (mais 92 do que ontem), mas o número de internados com Covid-19 desceu para 211 (menos 22 do que ontem), sendo que estão 56 pessoas em cuidados intensivos, menos 10 do que ontem. Há oito meses, desde 11 de setembro, que Portugal não registava um número tão baixo de internados em cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 843.278 casos da doença, dos quais 17.013 morreram e 804.176 conseguiram recuperar.