R volta a subir. Mais dois mortos e 511 infetados com Covid-19

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais dois mortos e 511 infetados com Covid-19. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) aponta também para nova subida do valor do R(t): é agora de 1,02 a nível nacional e 1,01 no continente.

As duas vítimas mortais registaram-se uma na região Norte, outra no Centro.

A região de Lisboa e Vale do Tejo lidera agora o número de novas infeções com cerca de metade das ocorrências (250), seguido do Norte com 143 novos casos.