Proposta final do Plano Diretor Municipal do Porto votada na segunda-feira

A Câmara do Porto vota na segunda-feira o envio para aprovação da Assembleia Municipal da proposta final do Plano Diretor Municipal (PDM), que acolheu integralmente 10% das participações apresentadas no âmbito da discussão pública.

Na proposta a que a Lusa teve acesso, a maioria municipal refere que no âmbito do período de discussão pública, que decorreu, por um período de 35 dias uteis, entre 19 de outubro a 07 de dezembro de 2020, foram recebidas e analisadas 403 participações, 10% das quais "foram integralmente acolhidas" e 15% parcialmente acolhidas.

Da análise resultou ainda que 3% das participações "não eram impedidas ou eram permitidas pelo PDM; 30% foram "esclarecidas" e 42% não foram acolhidas.

De acordo com a maioria municipal, apesar de a ponderação dos resultados resultarem num conjunto de alterações/modificações ao projeto de plano inicialmente sujeito a discussão pública, isso não sujeita a nova redação do Regulamento do PDM a novo período de discussão pública.

No dia 14 de maio, a autarquia tinha já revelado ter recebido 403 participações durante a discussão pública da revisão do Plano Diretor Municipal, assegurando que as mesmas tinham sido todas "analisadas", depois de ambientalistas se insurgirem contra a possibilidade de a autarquia ignorar as suas propostas.

"Dado o elevado número de participações recebidas em sede de discussão pública do Plano, nos termos do n.º 4, do artigo 89.º, do RJIGT, a ponderação da cada participação no âmbito daquela discussão pública foi integrada no Relatório de Ponderação que será divulgado nos termos legais", explicou esta autarquia, à data.

Além disso, a câmara acrescenta que cada interessado poderá consultar o Relatório de Ponderação da discussão pública do qual constará uma ficha por cada participante com a resposta circunstanciada aos argumentos por ele apresentados, tal como referido no e-mail enviado a cada um a 20 de janeiro.

O Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro insurgiu-se, naquele dia, contra a possibilidade de a Câmara do Porto ignorar as propostas que contrariem a sua versão do Plano Diretor Municipal, que considera que apenas pretende "legalizar obras".

"O NDMALO-GE [Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro - Grupo Ecológico] insurge-se desde já contra a possibilidade previsível de a Câmara do Porto ir ignorar todas as propostas apresentadas que contrariarem a sua proposta, (...) e que visará apenas e só permitir a legalização das obras que foram construídas, estão em curso, como junto da Ponte da Arrábida, ou foram já licenciadas de acordo com as novas regras do futuro PDM (obras do Hotel Grijó)", afirma a associação numa missiva conhecida hoje.

Perante estas críticas, a autarquia reforçou que "não há qualquer alteração introduzida neste plano com o intuito de regularizar qualquer obra de construção em curso ou prevista".

"Relativamente aos exemplos elencados, trata-se de operações urbanísticas licenciadas de acordo com a legislação em vigor aplicável", frisou.