Nove detidos em operação da Judiciária contra cibercrime e burlas por MBWay

Dizem ainda as autoridades que a investigação "contou com a colaboração com a SIBS, entidade gestora da aplicação MBWay. "

Para já, as alegadas burlas que tiveram um "impacto em várias vítimas" ascendem a um dano de "cerca de 170 mil euros", apesar da PJ prever que "este valor possa aumentar com a continuação da investigação."

No final do comunicado, a Judiciária aproveita para destacar uma série de pontos para melhor proteção no uso de aplicações digitais, especialmente que as implicam transição de dinheiro.

"• Nunca forneça a ninguém o código de ativação ou pin de acesso à aplicação MBWay;

• Tenha atenção redobrada perante a abordagem de estranhos que queiram pagar por MBWay;

• Nunca adicione um número de telefone estranho à sua conta bancária;

• Nunca instale esta aplicação sob a orientação de estranhos;

• O número de telefone dá acesso direto à movimentação da sua conta;

• Se tem dúvidas consulte o seu banco;

• Informe-se antes de aderir. Duvide, pergunte, confirme e só depois adira."