Esperados 175 mil turistas britânicos até ao final do mês

O fim das restrições às viagens não essenciais para 32 países (os 27 da UE, mais o Reino Unido, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), levaram o Serviço de Etrangeiros e Fronteiras (SEF) a tomar medidas nos três principais aeroportos do continente.

Em Lisboa, a data coincidiu com a entrada em funcionamento de uma nova área de controlo de chegadas do SEF, vocacionada sobretudo para os voos provenientes do Reino Unido.

Em Faro, desta vez numa articulação pacífica com a ANA-Aeroportos, está a funcionar desde domingo a chamada zona de verão, o que aumenta substancialmente as boxes de controlo documental à disposição do SEF.

E no Porto, as atenções estão viradas essencialmente para a final da Liga dos Campeões, que vai levar à cidade 12 mil adeptos ingleses (seis mil do Manchester City e outros seis mil do Chelsea).

O jogo está marcado para 29 de maio, mas o plano prevê quatro dias movimentados no Francisco Sá Carneiro.