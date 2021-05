Covid-19. 14% dos portugueses já receberem as duas doses da vacina

A vacinação em Portugal começa a avançar a galope: 32% da população do país (cerca de 3,2 milhões de pessoas) já tomou a primeira dose e 14% (1,4 milhões de pessoas) já tomou as duas – mais 302.716 pessoas que há uma semana.

De acordo com o último relatório de vacinação contra a covid-19, divulgado pela Direção-Geral de Saúde, 95% população da faixa etária dos 80 anos já tomou uma dose da vacina, 85% as duas.

Na faixa dos 65 aos 79 anos, 89% dos portugueses já foram inoculados uma dose, enquanto 23% com as duas.

Entre os 50 e os 64 anos, 33% das pessoas já tomaram a primeira dose e 10% já completaram a vacinação.

O Alentejo e o Centro são as regiões do país onde o processo de vacinação está mais avançado: 38% no Alentejo já tomaram uma dose, 19% as duas; no Centro, 37% e 18%, respetivamente.