Anúncio de greves do SEF pode arruinar o verão, alerta a APAVT

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) considera que as greves pré-anunciadas pelo Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF) constituem “uma óbvia ameaça económica contra Portugal, no preciso momento em que a recuperação do turismo dá os primeiros passos neste novo ciclo da crise pandémica, com os principais mercados emissores de olhos postos no país”.

Frisando que não quer opinar sobre as razões da greve e a sua eventual justiça, a APAVT apela à rápida resolução do conflito. Ainda assim, refere que “mais de um ano após o início da pandemia da Covid-19, com todas as empresas do setor praticamente paralisadas, é inqualificável um aproveitamento desta natureza”.

O SIIFF - Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras do SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) entregou pré-avisos de greve para o Aeroporto de Lisboa, entre as 5 e as nove da manhã, de 1 a 15 de junho.

Na Madeira, a greve começa no dia 31 de maio, entre as nove e as 12 horas. Repete-se nos dias 7, 14, 21 e 28 de junho.

Em Faro, o protesto decorre na primeira quinzena de junho, entre as nove da manhã e o meio-dia.