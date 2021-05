União Europeia aceita reabrir fronteiras a viajantes com vacinação completa

As negociações entre os legisladores europeus começaram no início de maio, com o objetivo de ter o certificado operacional já no início do Verão.

Esta espécie de livre trânsito digital deverá comprovar se uma pessoa foi vacinada contra a Covid, se foi testada ou se recuperou da doença.

O objetivo deste sistema de certificado é facilitar a livre-circulação através de uma abordagem coordenada entre os 27. Com as deslocações facilitadas, o turismo deverá ser um dos sectores a beneficiar com o certificado.

A pandemia provocou, pelo menos, 3.391.849 mortos no mundo, resultantes de mais de 163,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.





[Em atualização]