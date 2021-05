Sirenes de alarme continuam a soar em Gaza. Rumores de cessar-fogo desmentidos

Durante os protestos de terça-feira e a histórica greve geral realizada no enclave da Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, as forças israelitas mataram a tiro quatro palestinianos, fazendo ainda aumentar o total de feridos.

Os militares israelitas disseram que cerca de 50 rockets foram disparados durante a noite a partir de Gaza , com sirenes a soar na cidade costeira de Ashdod, a sul de Tel Aviv, e em comunidades mais próximas da fronteira de Gaza.

De acordo com a Al Jazeera, os últimos ataques decorreram em resposta ao lançamento de centenas de mísseis por parte de grupos palestinianos em direção a cidades do Sul de Israel, como Ashdod, Beersheba e Ashkelon. Não houve relatos imediatos de feridos.

"Empresas, escolas, universidades e escritórios no(...)

Apesar da escalada da violência - agora no seu décimo dia - os esforços diplomáticos para um cessar-fogo entre os governantes de Israel e do Hamas de Gaza não conseguiram fazer grandes progressos.

Cerca de 450 edifícios na Faixa de Gaza ficaram destruídos ou seriamente danificados, incluindo seis hospitais e nove centros de saúde primários, desde o início do conflito, disse a agência humanitária das Nações Unidas.

Num ataque de 25 minutos durante a noite, 52 aviões israelitas atingiram os túneis do Hamas no sul da Faixa de Gaza, disseram os militares israelitas. 40 alvos foram atingidos na operação.

Pelo menos 220 palestinianos, incluindo 63 crianças, foram mortos em Gaza desde o início da violência, a 10 de maio. Há cerca de 1.500 feridos. Do lado israelita, há 12 óbitos, incluindo duas crianças, e pelo menos 300 feridos.

Rumores de cessar-fogo desmentidos

Tanto o Hamas como Israel negam qualquer acordo de cessar-fogo. A informação tinha sido avançada por órgãos de comunicação social israelitas e palestinianos, que citavam fontes do governo do Egipto - que chegou a acrescentar que as tréguas entravam em vigor a partir de quinta-feira.

Um porta-voz do Hamas veio já garantir que não houve qualquer acordo de cessar-fogo, nem datas para a sua entrada em vigor, enfatizando, contudo, os esforços e contactos dos mediadores egípcios para alcançar essas tréguas.

Ao jornal hebraico Haaretz, uma fonte do governo de Israel admite que os ataques a Gaza devem estar perto do fim, porque, referiu essa fonte, estão "todos cansados" deste conflito.