Organizações acusam Espanha de violar direitos de refugiados marroquinos em Ceuta

Ao jornal britânico The Guardian , a Humans Right Watch disse que era "muito improvável que Espanha deportasse 5600 pessoas em apenas algumas horas sem fazer uma análise individual e cuidada de circunstâncias individuais".

Rafael Escudero, da Rede Espanhola para a Imigração e o Apoio a Refugiados, salientou que as deportações estavam a ignorar a necessidade de cumprir direitos humanos. "A matemática não funciona. Mesmo que houvesse quatro mil polícias no terreno, demoraria quatro mil minutos para recolher dados e criar as declarações de deportação. Isto passou-me em poucas horas", lamentou o ativista ao The Guardian.

A repentina chegada de migrantes às praias espanholas foi precipitada por uma resposta de Marrocos face a Espanha ter autorizado o líder do Saara Ocidental (um território que procura a independência de Marrocos), Brahim Ghali, a ser tratado no país para a Covid-19.

O ministério do Interior espanhol garantiu ao The Guardian que menores não-acompanhados não estavam a ser deportados contra as leis espanholas e que todos os retornos forçados estariam a ser feitos de acordo com os procedimentos aprovados pela União Europeia.

A opinião do Governo espanhol é diferente, especialmente tendo em conta os contornos democráticos. Para o primeiro-ministro Pedro Sánchez, a culpa da crise migratória é de Marrocos. "A falta de controlo fronteiriço de Marrocos não só é um sinal de desrespeito por Espanha, mas também pela União Europeia", acusou Sánchez no parlamento espanhol, esta quarta-feira.

Acrescentou ainda o líder espanhol que o Governo "vai proceder ao retorno imediato - repito, imediato - de todos aqueles que entraram em Ceuta e Melilla ilegalmente".

Em Marrocos, um representante do comité parlamentar para os negócios estrangeiros, Youssef Gharbi, contou à Associated Press que a decisão espanhola de permitir o tratamento de Ghali foi "a gota de água" para o Governo de Rabat.

"Não podemos cooperar em áreas como a segurança e o comércio e, ao mesmo tempo, aceitar uma facada nas costas", vincou Gharbi.

Na União Europeia, as decisões espanholas tem recebido apoio das mais altas autoridades. Na terça-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, publicou no Twitter que a União Europeia "está solidária com Ceuta e Espanha".