Bebé entre as dezenas de crianças salvas do mar em Ceuta

Desde segunda-feira, cerca de 8.000 migrantes (incluindo 1.500 menores), um “número recorde”, segundo as autoridades espanholas, entraram ilegalmente em Ceuta, a nado, com recurso a embarcações insufláveis ou trepando as altas cercas fronteiriças que separam este enclave espanhol do território marroquino. Durante as operações de salvamento foi retirado das águas um bebé.

O pai e a criança estavam a afogar-se na praia de Tarajal, quando um membro da Guardia Civil se lançou ao mar para os salvar. A foto foi partilhada no Twitter.

Foram também mostradas mais duas crianças a serem levadas para segurança. “Os elementos da Guardia Civil salvam a vida de dezenas de menores que chegavam a Ceuta por mar com as suas famílias”, pode ler-se na legenda.