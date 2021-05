244 médicos indianos morreram de Covid-19 desde março. País soma novo recorde de óbitos

Só no domingo, o país comunicou a morte de 50 médicos por Covid-19.

De acordo com a Associação Médica Indiana, 244 médicos indianos perderam a vida na luta contra a segunda vaga do novo coronavírus, durante os meses de março e abril.

O total de casos de Covid-19 do país asiático ascende agora a 25.5 milhões, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. A Índia soma, ao todo, 283.248 mortes provocadas pela doença, avança a Al Jazeera , que cita fonte do Ministério da Saúde indiano.

A falta de vacinas é uma das principais razões da morte dos médicos, uma vez que apenas 3% dos 244 médicos receberam duas doses das vacinas. A escassez de pessoal e o excesso de trabalho foram outra das principais causas da infeção destes profissionais.

Enquanto os médicos indianos lidam com a exaustão de uma devastadora segunda vaga da pandemia, cerca de 90 mil estudantes que receberam os seus diplomas de medicina em países estrangeiros não podem juntar-se à luta, uma vez que ainda não obtiveram as suas licenças locais do governo.

Segundo a Al Jazeera, especialistas alertaram que muitos pacientes internados nos cuidados intensivos podem vir a morrer devido à escassez de pessoal médico.

Najeerul Ameen, presidente da All India Foreign Medical Graduates Association, disse que é necessário permitir que os licenciados em medicina que aguardam as suas licenças possam trabalhar na linha da frente num momento tão crítico.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse, na terça-feira, que estão a ser feitos grandes esforços para aumentar o fornecimento de vacinas, enquanto que o Ministério da Saúde está também a simplificar os procedimentos de inoculação.

O país terá mais de 510 milhões de doses de vacinas até julho, segundo o ministro da Saúde indiano, Harsh Vardhan.

Para satisfazer a crescente procura interna, o governo indiano suspendeu as exportações de vacinas produzidas pelo Instituto do Soro da Índia.