Bernal dá “show”, Evenepoel perde tempo e jovem suíço vence etapa

O colombiano Egan Bernal (INEOS) deu espetáculo em dia de “sterrato” (terra batida) na Volta a Itália em bicicleta, na 11.ª etapa da Volta a Itália e alargou vantagem na liderança da prova.

A etapa foi ganha pelo suíço Mauro Schmid (Qhubeka ASSOS), de 21 anos, que cumpriu os 162 quilómetros entre Perugia e Montalcino em 4:01.55 horas, batendo o italiano Alessandro Covi (UAE Emirates), segundo colocado, a um segundo, e o belga Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), terceiro, a 26.

Na luta pela geral, marcada pela perda de muito tempo do belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), que era segundo à partida para esta tirada, o camisola rosa atacou todos os outros favoritos e reforçou o primeiro posto, agora com 45 segundos de vantagem para o russo Aleksandr Vlasov (Astana), segundo posicionado, e o italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), terceiro, a 1.12 minutos.

Se Evenepoel quebrou e caiu para sétimo, a 2.22 do líder, os restantes favoritos não fizeram muito melhor e apenas Vlasov tem menos de um minuto de diferença, após um ataque de Bernal na subida final ter feito a diferença entre os principais nomes.

É a segunda vez que o colombiano ataca o grupo, e pela segunda vez conseguiu sucesso, numa etapa que teve de tudo, de uma fuga que conseguiu vingar ao espetáculo das porções de terra batida, passando por subidas exigentes e vários ataques, de nomes como o neozelandês George Bennett (Jumbo-Visma) ou do alemão Emmanuel Buchmann (BORA-hansgrohe).

Ainda assim, a história do dia foi a continuação da novela da Deceuninck-QuickStep, num episódio em que Remco Evenepoel, que chegou ao Giro sem competir durante largos meses, desde o acidente em 2020 na Volta à Lombardia, se afundou.

O jovem belga caiu para sétimo, após um dia em que nunca pareceu capaz de ir com os melhores, agravado pela “polémica” com João Almeida: numa primeira fase, o português não ficou para trás para ajudar o líder.

Mais tarde, descaiu e ajudou a trazê-lo até Montalcino, perdendo ambos 5.17 minutos para o vencedor da etapa. Com o luso em final de contrato e as declarações do patrão Patrick Lefevere, de que Almeida "encostaria a bicicleta" se deixasse de trabalhar para Evenepoel, o caso fará correr muita tinta.

Na luta pela geral, e além do show de Bernal, destaque para o trabalho da Education First-Nippo, do britânico Hugh Carthy, que com Ruben Guerreiro e outros nomes foi selecionando o pelotão curto de favoritos, que perdeu vários nomes, do italiano Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) ao francês Romain Bardet (DSM).

A aliança INEOS e EF resultou, sobretudo, para destacar Bernal, para fazer duas vítimas principais no “top 10” - Evenepoel, agora sétimo, e o italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), oitavo -, bem como afastar outros “outsiders”.

Abaixo do pódio, Hugh Carthy já é quarto, a 1.17, enquanto o também britânico Simon Yates (BikeExchange), um dos grandes candidatos, é quinto a 1.22, com Emmanuel Buchmann a protagonizar a recuperação do dia, de nove lugares, para o sexto posto, a 1.50.

Mesmo incumbido de ajudar Evenepoel, João Almeida conseguiu subir seis lugares na geral, prova dos 'estragos' causados pelo “sterrato” em muitas pernas, e é agora 17.º, a 7.04 minutos de Bernal.

Em 21.º, quatro lugares melhor do que na segunda-feira, antes do primeiro dia de descanso, está Ruben Guerreiro, que foi 17.º na etapa, o melhor luso, e segue a 7.49, enquanto Nelson Oliveira (Movistar), de novo em bom plano no trabalho para o líder, o espanhol Marc Soler, subiu nove lugares para o 28.º, a 23.03.

Na quinta-feira, a 12.ª de 21 etapas liga Siena a Bagno di Romagna, ao longo de 212 quilómetros, em novo dia de montanha, com quatro contagens de montanha categorizadas.