Petit: “Não queríamos terminar a época assim, mas é o que fica”

Derrotado, mas não desesperado. Foi assim Petit se apresentou na flash interview após a derrota do Belenenses SAD com o FC Porto, por 4-0, na última jornada do campeonato.

"O mérito é do FC Porto, mas o primeiro golo nasce de um erro defensivo nosso. O FC Porto acaba por ser mais feliz, tivemos algumas oportunidades para fazer o golo mas não fomos felizes. Foi um resultado pesado por tudo o que fizemos. Dar os parabéns a todos os jogadores por tudo o que fizeram esta temporada, com um plantel muito curto. Não queríamos terminar a época assim, mas é o que fica. Os jogadores foram uns heróis", disse.

O treinador português disse ainda já estar a pensar na preparação da próxima época.

"É fundamental para termos as condições para fazermos um trabalho, 80 por cento do plantel poderá ficar, os jogadores que poderão vir poderão acrescentar qualidade mas o essencial é termos condições para fazermos o nosso trabalho", afirmou.