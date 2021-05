Miguel Cardoso: “Sentimento de orgulho muito grande neste grupo”

Apesar de ter batido o Nacional (1-2), o Rio Ave de Miguel Cardoso ainda terá que se bater no play-off pela manutenção na I Liga. No final do encontro, o técnico confessou estar orgulho da equipa. " As emoções, o respeito pelo percurso difícil e capacidade de resiliência”, disse.

O Rio Ave encarou o jogo com o Nacional “com grande responsabilidade”.

“Quem leva as coisas ao limite, como hoje, liberta-se de um conjunto de coisas que vinham de trás. O próximo jogo deverá ser encarado como este, como o mais importante das nossas vidas. E o segundo jogo igual. Assim, acredito que conseguiremos manter o Rio Ave na I Liga”, explicou.

Questionado se tinha preferência por adversário no play-off, Miguel Cardoso disse ainda era cedo para falar.

"Vamos esperar pelos jogos da próxima semana e ver quem será o nosso adversário, se bem que vamos trabalhar em vários contextos ao mesmo tempo, para termos a equipa bem preparada”, disse.