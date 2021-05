Jesualdo Ferreira salva Boavista. "Não esperava passar por isto nesta fase da minha vida"

Jesualdo Ferreira admite que não esperava, aos 74 anos, passar por uma época tão dura como a que viveu no Boavista, que elege como a mais difícil da carreira. Contudo, não esconde que desfrutou da experiência.

"Não é um cenário a que estava muito habituado, felizmente as coisas correram bem. Foi uma experiência muito boa e foi a experiência mais difícil que tive até hoje. Cheguei a uma situação que não era fácil e estive durante muito tempo com noção de que as coisas podiam não acontecer, mas com o passar do tempo fomos acreditando. Missão cumprida. Fez 20 anos que o Boavista foi campeão. Os adeptos estão habituados a ganhar, entendo que não acreditassem. Valeu a pena tanto sacrifício e tanto trabalho e, acima de tudo, passar por esta dureza por que não esperava passar nesta fase da minha vida", afirmou, em declarações à Sport TV.



O Boavista garantiu a permanência na I Liga ao derrotar o Gil Vicente, em Barcelos, por 1-2, com reviravolta. Jesualdo Ferreira considera que foi feita "alguma justiça" na segunda volta do campeonato:

"Estou feliz pelos meus jogadores e pelos adeptos do Boavista, que esperavam de nós uma resposta. Estou feliz por toda a gente com quem tive o prazer de trabalhar. Não foi fácil. A dada altura porque não fomos competentes e noutra porque outras pessoas não foram competentes. Os jogadores têm capacidade para chegar muito mais longe do que chegámos. Digo isto com orgulho, porque os vi crescer. Era importante dignificar o clube e o emblema. Deu-me gozo ter trabalhado com estes jogadores e ajudar o Boavista a ficar no lugar que merece."