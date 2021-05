Golos nos descontos e Académica complica subida

A Académica empatou 2-2 diante do Vilafranquense, em partida repetida da II Liga, e complica contas da subida.

A partida teve um final dramático, com dois golos nos descontos, um para cada lado.

Os golos da Briosa foram marcados por Zé Castro e Sanca, aos 94 minutos.

Já pela turma de Vila Franca apontaram Evandro Brandão e Veiga, aos 98 minutos.

Com este empate, o Vizela, segundo classificado da II Liga, garante, pelo menos, a posição no “play-off” com 63 pontos, mais quatro que a Académica.

A Briosa fica dependente de uma combinação de resultados: precisa de vencer o Leixões e esperar que o Arouca perca com o D. Chaves.

Já o Vilafranquense sai da “linha de água”, mas com os mesmos pontos que a Oliveirense e mais um do que o Varzim.

Curiosamente, na partida original, as duas equipas também empataram, nesse caso a uma bola.