Diogo Leite e o campeonato perdido: “O FC Porto tem a mística de lutar por tudo, sentimos um sabor amargo”

O FC Porto venceu o Belenenses SAD por 4-0. E assim terminou o último jogo do campeonato para os dragões.

Na flash interview no final do encontro, Diogo Leite, um dos marcadores do encontro, assumiu o travo a perda do título.

“O FC Porto tem a mística de lutar por tudo, sentimos um sabor amargo, mas é levantar a cabeça e pensar na próxima época. Este clube vem de títulos e não conseguindo há sempre desilusão, mas isso vai tornar-nos mais fortes”, disse.

Quando à vitória frente ao Belenenses, afirmou: “Queríamos acabar bem. Sabíamos que não havia contas, mas foi um jogo bem conseguido da nossa parte desde o primeiro ao último minuto. O golo? É sempre especial marcar e foi muito importante para mim.”