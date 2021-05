Selecionador da Áustria leva 30 jogadores para estágio

O selecionador da Áustria anunciou, esta quarta-feira, um lista de 30 jogadores que vai levar para o estágio de preparação para o Euro 2020. Irá subtrair quatro até dia 1 de junho, altura em que divulgará a lista definitiva.

Franco Foda tem, ainda, 14 jogadores de prevenção, para a necessidade de ter de promover alguma alteração.

A seleção austríaca é composta, sobretudo, por jogadores que atuam na Bundesliga, com destaque maior para David Alaba, do Bayern Munique. No ataque continua a contar com o experiente Arnautovic, agora a jogar na China.

A Áustria está no Grupo C, com Holanda, Ucrânia e Macedónia do Norte. O Europeu decorre entre 11 de junho e 11 de julho, em 11 países.

Lista de convocados

Guarda-redes: Daniel Bachmann (FC Watford), Heinz Lindner (Basileia), Pavao Pervan (Wolfsburgo), Alexander Schlager (LASK Linz);



Defesas: David Alaba (Bayern Munique), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlim) e Andreas Ulmer (Red Bull Salzburgo);



Médios: Husein Balic (LASK Linz), Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Lucerna), Xaver Schlager (Wolfsburgo) e Alessandro Schöppf (Schalke 04);



Avançados: Marko Arnautovic (Shanghai Port), Adrian Grbic (Lorient), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (Estugarda) e Karim Onisiwo (Mainz).

Jogadores de prevenção: Jorg Siebenhandl (Sturm Graz), Cican Stankovic (Red Bull Salzburgo), Richard Strebinger (Rapid Viena), Gernot Trauner (LASK Linz), Max Ullmann (Rapid Viena), Max Wöber (Red Bull Salzburgo), Yusuf Demir (Rapid Viena), Thomas Goiginger (LASK Linz), Raphael Holzhauser (Beerschot), Jakob Jantscher (Sutrm Graz), Floran Kainz (Colónia), Reinholf Ranftl (LASK Linz), Stfan Schwab (PAOK) e Ercan Kara (Rapid Viena).