Ryan Gauld fora da lista da Escócia para o Europeu

Ryan Gauld não está na lista de convocados da Escócia para a fase final do Campeonato da Europa. O médio-ofensivo do Farense, de 25 anos, está a terminar uma época sólida no campeonato português, tendo sido, na maior parte dos jogos, reconhecido como o melhor jogador em campo, nas partidas dos algarvios.

Gauld, que chegou a Portugal em 2014 para representar o Sporting, nunca jogou pela seleção principal da Escócia. O selecionador Steven Clarke prescinde do médio do Farense e estreia Billy Gilmour, médio do Chelsea, Nathan Patterson, defesa do Rangers, e David Turnbull, médio do Celtic.

Andy Robertson, do Liverpool, Kieran Tierney, do Arsenal, e McTominay, do Manchester United, são as figuras maiores da seleção escocesa.

A Escócia está no Grupo D do Euro 2020, com Inglaterra, Croácia e República Checa. O torneio decorre entre 11 de junho e 11 de julho, em 11 países.

Lista de convocados

Guarda-redes: Craig Gordon (Hearts), David Marshall (Derby County) e Jon McLaughlin (Rangers);

Defesasa: Liam Cooper (Leeds United), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (KV Oostende), Scott McKenna (Nottingham Forrest), Stephen O’Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Arsenal) e Greg Taylor (Celtic);

Médios: Stuart Armstrong (Southampton), Billy Gilmour (Chelsea), John Fleck (Sheffield United), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United), John McGinn (Aston Villa) e David Turnbull (Celtic);



Avançados: Ché Adams (Southampton), Ryan Christie (Celtic), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United) e Kevin Nisbet (Hibernian).