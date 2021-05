Presidente do Tottenham procura treinador com estilo "ofensivo e que entretenha os adeptos"

O presidente do Tottenham assume o compromisso de contratar um treinador que devolva ao clube sua identidade de jogo. Sem se referir a José Mourinho, que demitiu em abril, Daniel Levy diz que está ativamente à procura de um técnico que "partilhe os valores do Tottenham".

"Temos de escolher alguém que nos devolva o estilo de jogo pelo qual somos reconhecidos, um futebol atacante, fluído e que entretém. Em simultâneo, pretendemos continuar a ver os nosso jovens da formação evoluir ao lado de jogadores talentosos e com experiência", diz Levy.

Assumindo o renovado compromisso de ficar no Tottenham durante muito tempo, o presidente do clube lamentou a perda de foco nos verdadeiros interesses dos londrinos.

Daniel Levy considera que o "impacto da pandemia e a concentração em terminar as obras do novo estádio, fizeram com que fossem esquecidas outras prioridades e o nosso ADN".

A duas jornadas do final da Premier League, o Tottenham está ainda na luta por uma posição de acesso a uma competição europeia. Ryan Mason sucedeu a Mourinho e está interinamente no comando da equipa.