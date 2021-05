Palmeiras perde pela primeira vez na Libertadores

O Palmeiras perdeu, em casa, com o Defensa y Justicia (3-4), na penúltima jornada da fase de grupos da Taça Libertadores. Foi a primeira derrota da equipa brasileira na competição.

Com a vitória no grupo assegurada e o apuramento para os oitavos de final garantido, Abel Ferreira poupou vários jogadores, a pensar na final do Campeonato Paulista, frente ao São Paulo.

O Defensa y Justicia, que esta época já bateu o Palmeiras na final da Taça Sul-Americana, com esta vitória também garante o apuramento para a próxima fase da Libertadores.

Walter Bou, por duas vezes, Matías Rodriguez e Braian Romero marcaram os golos dos argentinos. Zé Rafael, Willian e Gustavo Scarpa marcaram pelos brasileiros. O Defensa y Justicia chegou ao golo da vitória, depois dos 90 minutos, já com o Palmeiras a jogar com 10 elementos, devido à expulsão de Vanderlan, aos 90+1'.

À entrada para a última jornada, o Palmeiras, com 12 pontos, tem o triunfo no grupo assegurado. O Defensa y Justicia, com oito pontos, também está apurado para os oitavos de final. Independiente del Valle, treinado por Renato Paiva, e Universitario do Peru lutam pelo terceiro lugar, que dá acesso à Taça Sul-Americana.

O Palmeiras joga na madrugada de sexta-feira a 1.ª mão da final do Paulistão, com o São Paulo. Abel Ferreira geriu o plantel na Libertadores, com a intenção de ter a equipa fisicamente pronta para a final do estadual.