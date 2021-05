Lista da Finlândia para o Euro 2020

Markku Kanerva anunciou, esta quarta-feira, a lista de 26 jogadores com que a Finlândia se vai apresentar no Euro 2020. É a primeira que a equipa nórdica estará na fase final de um Campeonato da Europa.

Sem grandes estrelas, esta é uma equipa que vale pelo coletivo. Destaque para as chamadas de Glen Kamara, médio campeão da Escócia pelo Rangers, que se exibiu em bom plano frente às equipas portuguesas nas últimas duas épocas, em jogos para a Liga Europa.

Além de Kamara, nota, também para as presenças de Lukas Hradecky, titular da baliza do Leverkusen, do ponta de lança Teemu Pukki, um dos melhores marcadores da segunda liga inglesa, pelo Norwich, e de Pohjanpalo, ponta de lança que esta época foi cedido ao Union Berlim, pelo Leverkusen, e fez seis golos pela equipa da capital alemã.

A Finlândia está no Grupo B do Europeu, com Bélgica, Rússia e Dinamarca. O Euro 2020 acontece entre 11 de junho e 11 de julho, em 11 países.

Lista de convocados

Guarda-redes: Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Jesse Joronen (Brescia) e Anssi Jaakkola (Bristol Rovers);

Defesas: Ojala (Vejle), Leo Väisänen (Elfsborg), Sauli Väisänen (Chievo), Paulus Arajuuri (Pafos), Daniel O’Shaugnessy (HJK Helsínquia), Robert Ivanov (Warta Poznan), Albin Granlund (Stal Mielec), Jere Uronen (Genk), Thomas Lam (Zwolle), Hämäläinen (Queens Park Rangers) e Nikolai Alho (MTK Budapeste);

Médios: Glen Kamara (Rangers), Kauko (Esbjerg), Rasmus Schüller (Djurgardens), Onni Valakari (Pafos), Sparv (Larissa) e Fredrik Jensen (Augsburgo);

Avançados: Soiri (Esbjerg), Pohjanpalo (Union Berlim), Lappalainen (Montréal), Marcus Forss (Brentford), Assehnoun (Lathi) e Teemu Pukki (Norwich).