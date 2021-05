Alemanha chama Müller e Hummels para o Euro 2020

Thomas Müller e Mats Hummels não jogam pela seleção alemã desde o Mundial 2018. Não participaram na qualificação para o Campeonato da Europa, nos jogos de apuramento para o Mundial 2022 já realizados, nem nas duas edições da Liga das Nações.

Aparentemente, os dois campeões do mundo de 2014 eram "cartas fora do baralho" de Joachim Löw. No entanto, o selecionador alemão, que abandona o cargo após o Euro 2020, chamou os dois trintões para a próxima fase final.

"Tomámos essa decisão [de não os chamar após o Mundial] porque queríamos dar espaço e tempo aos jovens jogadores para se desenvolverem. Mas a pandemia abrandou essa evolução e, agora, era o momento certo para voltar a chamá-los", justifica o selecionador.