McLaren segura Lando Norris com contrato de longa duração

O piloto britânico Lando Norris prolongou o contrato com a McLaren por "vários anos", anunciou hoje a escuderia que compete no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, sem precisar a duração novo vínculo.

"Este anúncio consolida a dupla de pilotos da McLaren para os próximos anos e confirma que Lando Norris se manterá ao lado do australiano Daniel Ricciardo, que já se comprometeu com a equipa a longo prazo, no início da época de 2021″, informou a escuderia, em comunicado.