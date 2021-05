O Fisco vai obrigar à devolução de reembolsos do IRS. Segundo o “Jornal de Negócios”, em causa está um erro do sistema informático da Autoridade Tributária que não terá levado em conta todos os valores declarados por contribuintes da categoria B com contabilidade organizada.

Por isso, as liquidações as liquidações saíram erradas e os reembolsos foram emitidos, mas agora terão de ser devolvidos por alguns contribuintes.

O problema ainda não é geral, porque não foram muitas as declarações de IRS com anexo C, de contabilidade organizada, entregues às Finanças. Ainda assim, em 25 anos de carreira a Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados admite que “nunca tinha assistido a uma situação destas”.

De acordo com Paula Franco, na terça-feira, alguns contribuintes já receberam um pedido de desculpas e de correção da liquidação.

A “situação não é confortável”, mas também já aconteceu ao contrário - ser o Fisco a devolver o que cobrou a mais.