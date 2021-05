Em pandemia, as empresas com matérias-primas são rei

Um problema a aumentar de tamanho?

Um inquérito da Associação dos Industriais Metalúrgicos Metalomecânicos e afins de Portugal (AIMMAP), realizado em março, junto de mais de uma centena de associados, especialmente Pequenas e Médias Empresas, indicava que 44% via como principais obstáculos à retoma pós-pandemia a escassez e o aumento do custo das matérias-primas.

Passados quase três meses, Rafael Campos Pereira, vice-presidente da AIMMAP, diz à Renascença que “a situação está a agravar-se cada vez mais”. O preço do cobre aumentou cerca de 200%; no aço ou alumínio, a subida varia entre os 40 e 100%. “Como se isso não fosse por si só muito grave, acresce que as entregas estão a ser agendadas pelos fornecedores para daqui a alguns meses”, aponta.

A experiência no terreno de Bruno Pinto, diretor da JOMAPE, empresa especialista em redes de arame para vedações e malhas electrossoldadas para a construção civil, corrobora a auscultação da AIMMAP. “Temos sentido um aumento brutal no custo das matérias-primas há uns meses para cá”, conta. Por exemplo: o preço do aço e ferro duplicou o preço desde o final de outubro.

No início do ano, os preços ainda estabilizaram, mas desde abril que voltaram a aumentar. “Voltou a haver novas subidas abruptas. Novas dificuldades de material, portanto isto tem estado um bocado a piorar, ninguém sabe quando é que se vai inverter, se vai inverter. Se vai continuar a haver subida”, diz.

O empresário vive agora na antecipação do pior cenário possível. “Até ao momento, não tivemos nenhuma rutura. Mas desde o final do ano estamos à espera do momento em que vamos mesmo ter uma rutura, em que vamos ser obrigados a parar a fábrica. Porque de facto há muita dificuldade em conseguir material. Portanto, isso causa-nos grande incerteza.”

Bruno assume ainda que já obrigado a refletir no preço final dos bens que vende o aumento de preços das matérias-primas. “Acho que só agora está a chegar ao consumidor final, refletir no preço que o consumidor final paga. Nós somos uma indústria que vende a outras indústrias. Acho que esse fenómeno começou agora e vai piorar cada vez mais.”

Um caso prático: um rolo de ferro para vedação de uma propriedade que custaria cerca de 60 euros “antes do final do ano, neste momento está já a uns 75 euros e nas próximas semanas irá custar certamente uns 85 euros.”