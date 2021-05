Jesus elogia Morato e confirma que já pensa na final da Taça de Portugal

O treinador do Benfica admite que foi a Guimarães já a pensar na final da Taça de Portugal.

“Tínhamos como estratégia para o jogo tentar segurar alguns jogadores do ponto de vista físico, mas também não quis tirar 11 e meter 11, não é assim que olho para os jogos de três em três dias. Optei por descansar o Vertonghen, era o que tinha mais competição nas pernas, mas acabou por não ter efeito porque o Lucas Veríssimo lesionou-se”, disse Jorge Jesus.

Na flash interview da Sporttv, o técnico encarnado deixou elogios a Morato, o jovem central que foi titular contra o Vitória.

“Quero destacar o grande jogo do Morato, o menino fez um jogo muito seguro, com confiança. Nem eu esperava tanto, mas nunca se intimidou”, referiu.

Jesus acrescentou que a sua equipa jogou “para ganhar e cumprimos com a nossa responsabilidade. Acabamos assim uma segunda volta muito forte, só perdemos um jogo [Gil Vicente], mas é claro que ainda havia muito para melhorar”.

Apesar do triunfo, o técnico deixou críticas à Liga por ter marcado a partida do Sporting com horário diferente. Em causa a luta pelo lugar de melhor marcador.

O Benfica venceu o V. Guimarães, fora, por 3-1, com golos de Seferovic (2) e um de Everton.

A lesão de Lucas Veríssimo pode fazer alterar a estratégia do Benfica contra o Braga na final da Taça. O treinador das águias referiu: “Nos vários jogos com o Sp. Braga, jogámos quase sempre com dois centrais e domingo temos essa possibilidade de voltar a fazer. Temos alguns dias para trabalhar a equipa. Vamos ver qual é a melhor estratégia para o jogo”.

A fechar, Jorge Jesus voltou a falar sobre a pandemia que “atacou” o plantel do Benfica em determinada altura da época: “O mês de janeiro foi uma experiência muito negativa, nunca passei por ela, nunca esteve dependente de mim. Tivemos um mês que nunca mais vou esquecer. Não havia equipa técnica para treinar. Foi um período que nunca mais me vou esquecer e espero que não mais me aconteça”.