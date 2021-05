Quase 40 países competem na eurovisão. Portugal representando pelos The Black Mamba

Quase 40 países competem, esta semana, no Festival Eurovisão da Canção, que decorre em Roterdão, nos Países Baixos. Portugal está representando pelos The Black Mamba com a canção “Love is on my side”.

Depois de um ano de paragem, devido à pandemia, o concurso regressa com a 65.ª edição, que acontece na terça-feira (primeira semifinal), na quinta-feira (segunda semifinal) e no sábado (final).

Os Países Baixos ganharam o direito de organizar a Eurovisão depois de vencerem a edição de 2019, em Israel, com o tema “Arcade”, interpretado por Duncan Laurence.

Ao todo serão 39 os países em competição e, de modo a garantir que o concurso acontece mesmo, os concorrentes gravaram as atuações nos seus países, para poderem participar caso não fosse possível viajarem para Roterdão.

Embora a 55.ª edição do Festival Eurovisão da Canção seja disputada por 39 países, apenas 33 competem nas semifinais (16 na primeira e 17 na segunda).