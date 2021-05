Campanha “O Museu é meu” arranca em Évora e quer reaproximar as pessoas destes espaços

A carrinha de caixa aberta já está à porta do Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, preparada para levar um grupo de pessoas, voluntários neste dia, para a distribuição e colagem de cartazes por vários locais da cidade Património Mundial. É a primeira iniciativa no âmbito da campanha “O Museu é Meu”, uma iniciativa da Direção Geral do Património Cultural. Nos próximos três anos pretende-se reaproximar e abrir os museus a novos públicos. “Os museus muitas vezes são conotados com algo aborrecido, fechado, elitista e nós estamos a contrariar isso, ou seja, que o museu seja meu, que o museu seja teu, que o museu seja nosso. É uma casa comum para todos nós, que pode ser muito amada e visitada, e é importante que venham ver como esta emoção estética passa através das peças, pois o museu guarda a memória que queremos passar para o futuro”, diz à Renascença, Sandra Leandro, a diretora do museu eborense. Entre várias solicitações para a preparação desta ação de rua, a responsável, que assumiu a direção do museu no inicio de 2021, faz questão de sublinhar à nossa reportagem “a falta que faz, neste momento, que as pessoas tenham a noção como deve ser um museu, que precisa ser visitado, uma vez que as peças são ativadas com o olhar do visitante”. Para Sandra Leandro, “não faz sentido o museu estar fechado, mas sim aberto”, daí que esta campanha “sirva, exatamente, para abrir o museu, para o mostrar na rua, para que as pessoas possam ficar com vontade de ver estas maravilhas, estes tesouros que temos aqui”.

Doutorada em História da Arte Contemporânea e professora na Universidade de Évora, a também investigadora, olha para os museus como “espaços de cidadania” e, no que concerne ao Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, “um museu inclusivo e humano”, para que “toda a gente se sinta bem aqui”. É com essa finalidade que a campanha “O Museu é meu” arranca. Munidos de cartazes, pinceis e cola, o grupo de voluntários, uns a pé, outros na carrinha, seguem para cumprir a missão de levar o museu às pessoas. “Vou pela Rua 5 de outubro até à Praça do Giraldo entregar alguns cartazes aos lojistas e às pessoas a quem possa interessar vir ao museu”, refere-nos, Maria do Céu Grilo. É funcionária do museu alentejano, mas é como “muito gosto” que cumpre esta tarefa, à qual associa uma mensagem: “é importante que as pessoas venham, uma vez que o património, se não for visitado, se não for para ser vivido não faz sentido existir e, além do mais o museu não é só um sitio para se guardarem coisas velhas. É muito mais do isso”.