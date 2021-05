Rúben Amorim: "Na próxima época já não vamos apanhar toda a gente distraída"

Rúben Amorim avisa que, na próxima época, as equipas já estarão todas preparadas para o Sporting, que não voltará a ser uma surpresa.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o treinador do Sporting assumiu que a eliminação precoce da Liga Europa acabou por ajudar à conquista do campeonato. Contudo, na próxima temporada, o efeito surpresa terá passado e aumentará a responsabilidade.

"Não estávamos a pensar sair da Liga Europa. Se formos justos na avaliação, a equipa precisava. Acabou por correr bem. A época foi mais curta, tivemos mais tempo para treinar e foi muito bom. Na Taça de Portugal, podíamos ter ido mais longe. Tínhamos o objetivo de vencer todos os jogos, mas fomos campeões sem derrotas. Foi um ano muito bom. os jogadores cresceram, valorizaram-se. Na próxima época vamos sofrer muito, já não vamos apanhar toda a gente distraída", avisou.

André Paulo e Tomás Silva serão campeões nacionais

As perguntas podem estar já direcionadas para a próxima temporada, mas esta ainda não terminou. No último jogo, o já campeão Sporting recebe o Nacional da Madeira, que já está despromovido à II Liga.

Rúben Amorim quer dar minutos a jogadores menos utilizados: "Vamos pôr jogadores que estiveram menos tempo e nos deram muito."

"Se na hora em que precisámos eles trabalharam de forma afincada, mesmo sem jogar, para obrigar o plantel a elevar o nível, desta vez somos nós que temos de lhes dar a oportunidade de participar", explicou.

O treinador do Sporting também quer dar o estatuto oficial de campeão a dois jogadores da formação. Um deles por ser o terceiro guarda-redes e o outro pela história no clube, que pode estar prestes a terminar.



"O André Paulo vai estrear-se e o Tomás [Silva], da equipa B, também. O Tomás é um jogador que poderá não continuar connosco e, como fez a formação toda cá desde os nove anos, e esta época ajudou-nos a preparar os jogos sempre com grande caráter, entendemos premiá-lo como exemplo do que deve ser um jogador do Sporting. O Tomás, amanhã [quarta-feira], será campeão nacional. Todos o são, mas ele poderá sentir isso na pele", sublinhou Rúben Amorim, em conferência de imprensa.

O Sporting-Nacional, da última jornada do campeonato, está marcado para quarta-feira, às 21h45, no Estádio de Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.