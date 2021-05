João Mário assume desejo de continuar no Sporting

João Mário garante que tem "total disponibilidade" para continuar e que o Sporting também já manifestou vontade de ficar com ele: "Será uma questão que espero que seja resolvida o mais rápido possível."

"O meu desejo é ficar no Sporting. Muitos vão-me pedindo isso. Será uma honra ficar cá. Espero que possa acontecer", reconhece.

Em entrevista ao jornal "Record", publicada esta terça-feira, o médio internacional português, de 28 anos, mostra-se seguro de que o regresso a Alvalade, por empréstimo do Inter, foi "a melhor decisão" e assume que gostaria de prosseguir a carreira no clube onde foi formado.

João Mário não esconde o desejo de ficar no Sporting e espera que o clube português e o Inter de Milão resolvam rapidamente a questão.

João Mário revela que tinha "outras propostas", no início desta temporada. A opção pelo Sporting foi tomada pelo conforto pessoal e pela família. "Queria jogar onde me sentisse bem e em casa", esclarece.

Depois da eliminação da Liga Europa, o Inter hesitou, no entanto, João Mário insistiu em voltar a Alvalade. Quando chegou a Portugal, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, surpreendeu-o.

"Depois de termos ficado em quarto lugar, ninguém nos pedia o título. Quando falei com o presidente, ele tinha a convicção de que podíamos ser campeões e isso surpreendeu-me um pouco pois vínhamos de um quarto lugar. Ele foi a primeira pessoa que me passou essa mensagem e que me fez acreditar", conta o médio, agora, de facto, campeão nacional.

O título faz João Mário sonhar com o Euro 2020, ainda que, assegure, a expectativa seja moderada. A palavra final é do selecionador:

"Tenho esperança [de ser chamado], sim, mas não ficarei desiludido se não for. Portugal tem muitos e bons jogadores, a seleção cada vez mais vai tendo opções. É uma decisão do 'mister' Fernando Santos."