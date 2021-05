D. Manuel Linda: "Perdi nove sacerdotes"

D. Manuel Linda recorda que foi a diocese do Porto a primeira a suspender as celebrações comunitárias, em Felgueiras e Lousada, “o que se revelou a melhor decisão”.

“Isso foi a grande dificuldade de lidar com esta dramática pandemia que, graças a Deus, parece já em fim de linha”, reforça o bispo do Porto.

A morte de nove sacerdote da diocese vítimas de Covid, os frequentes contágios entre padres e a suspensão do culto público são eleitos pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda, como os momentos de “grande dificuldade” em “lidar com esta dramática pandemia” que agora dá sinais de abrandar no nosso país.

Lição n.º 1: O drama da solidão, a violência doméstica, a pobreza e a fome

O bispo do Porto lembra o drama da solidão e conta um recente episódio vivido com uma idosa institucionalizada: “Há poucos dias, estive com uma senhora, já vacinada e que já sente tranquilidade para poder falar com as pessoas, que me disse que esteve um ano e um mês sem estar com os filhos. Que só os via de vez em quando a partir de aplicações do telemóvel. Isto é dramático."

“A senhora tinha ficado viúva no ano anterior. Vivia com o marido no mesmo lar e ficou completamente isolada. Nem teve sequer a possibilidade de ver fisicamente os filhos”, detalha D. Manuel Linda.