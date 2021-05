Pinto da Costa, a renovação de Sérgio Conceição e a saída de Marega

O presidente do FC Porto reafirma que a situação do treinador Sérgio Conceição vai ser decidida no final da I Liga.

“Já foi dito de que falaríamos disso no final do campeonato. Ainda não acabou, embora já esteja definida a classificação, o último jogo é encarado com a mesma seriedade que todos os outros. Depois disso vamos falar”, disse Pinto da Costa.

Já em relação à saída de Marega para o Al Hilal a custo zero, o líder dos dragões mostra as contas para justificar que o avançado era impossível de manter.

“O Marega já tinha um salário alto, mas vai ganhar 5 milhões de euros limpos por ano. Ao FC Porto, isso custaria 30 e tal milhões de euros, é uma situação inviável”, explicou.

Estas declarações do dirigente azul e branco foram feitas durante a apresentação do novo quadro financeiro da SAD portista.