Mais dois mortos e 386 infetados com Covid-19. R igual a ontem

O boletim desta terça-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) aponta para mais dois mortos e 386 infetados nas últimas 24 horas, em Portugal. O documento aponta ainda para uma manutenção dos valores de transmissibilidade, ou seja, o R está a 1 a nível nacional e 0,99 no continente.

As vítimas mortais registaram-se uma em Lisboa e Vale do Tejo e outra nos Açores; uma tinha entre os 30 e os 39 anos e outra dos 40 aos 49 anos.

O número de casos ativos e de internados volta a recuar. No que diz respeito aos casos ativos, recuam para abaixo dos 22 mil (21.997, menos 181 do que ontem). Quanto aos internados, há agora 233 pessoas com Covid nos hospitais, menos 13 do que ontem, das quais 66 nos cuidados intensivos (menos seis do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 842.767 casos da doença, dos quais 17.011 morreram e 803.759 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informação da DGS, até ao momento foram administradas 4.515.124 doses de vacinas contra a Covid.