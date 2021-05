Infarmed. Mais de 5.660 suspeitas de reações adversas à vacina contra a Covid-19

Veja também:

Mais de 5.660 suspeitas de reações adversas à vacina contra a Covid-19 foram registadas em Portugal e houve 35 casos de mortes comunicados em idosos com várias doenças, mas não está demonstrada a relação causa-efeito.

De acordo com o último relatório da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, datado de sexta-feira (14 de maio), foram notificadas 5.665 reações adversas, a maior parte (72,9%) referentes à vacina da Pfizer/BioNtech, com 4.129 casos, seguindo-se a da AstraZeneca (Vaxzevria), com 1.234, e a da Moderna, com 302.

O Infarmed sublinha, contudo, que "as reações adversas (RAM) notificadas não têm necessariamente uma relação causal com a vacina administrada".