Assembleia Municipal de Lisboa aprova empréstimo até 20 ME para combater a Covid-19

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) aprovou a contratação, por parte da autarquia, de um empréstimo de médio e longo prazo, até 20 milhões de euros, para fazer face a despesas correntes emergentes do combate à pandemia.

A proposta, apreciada no plenário da AML, teve 39 votos a favor, 21 abstenções e dois votos contra. Doze eleitos estavam ausentes e um deputado pediu escusa na votação.

O documento, subscrito pelo vice-presidente do município, João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito na lista do PS), já tinha sido aprovado em 6 de maio pela Câmara de Lisboa com os votos a favor de PS e BE (que tem um acordo de governação do concelho com os socialistas) e a abstenção de CDS-PP, PSD e PCP.

Segundo a proposta, a autarquia lisboeta pretende, no âmbito do “regime excecional instituído pela Lei n.º 6/2020, de 10 abril”, contratar um empréstimo, “em modalidade de abertura de crédito, até ao montante de 20 milhões de euros, para financiar despesas de natureza corrente que virão a ser necessárias assumir, emergentes das ações a realizar no âmbito do combate à pandemia da doença covid-19”.

A Câmara destaca no texto que, da consulta feita a três entidades bancárias, a mais favorável para o município foi a apresentada pelo banco BPI.

O empréstimo a contratar visa financiar despesas de “aquisição de bens e serviços, designadamente testagem, vacinação, equipamentos individuais de proteção, desinfetantes e serviços de idêntica especificidade e finalidade”, assim como “transferências correntes no quadro dos apoios municipais destinados ao combate dos efeitos da pandemia”.

Cobrir a quebra de rendimentos das empresas municipais poderá ser outra das finalidades do empréstimo, tendo em conta que a covid-19 e o confinamento estão a ter impacto no seu normal funcionamento.

“Os efeitos da pandemia têm-se revelado mais longos e mais acentuados do que o inicialmente previsto, designadamente em Portugal com um novo confinamento já em 2021, mantendo-se o desafio de acomodar os seus impactos ao longo do atual exercício orçamental, com forte incerteza ainda do que será a respetiva evolução”, lê-se ainda na proposta.

Este empréstimo, com um prazo global de 10 anos e utilização de dois anos, é “preventivo”, segundo explicou hoje o vice-presidente da Câmara de Lisboa, João Paulo Saraiva.

O autarca transmitiu aos deputados que o município está a pedir o empréstimo num momento em que, apesar da pandemia de covid-19, a autarquia regista “uma boa saúde financeira”, conseguindo, assim, melhores condições por parte do banco.

Intervindo na discussão, o líder da bancada do CDS-PP na AML, Diogo Moura, disse entender que as condições no mercado sejam benéficas neste momento, não compreendendo, porém, o pedido de empréstimo quando “a Câmara tem 218 milhões de euros à ordem no banco”.

Aline Beuvink, do PPM, acusou a autarquia de ter 218 milhões nos seus cofres, “mas não sabe o que lhes fazer”, enquanto o independente Rodrigo Mello Gonçalves considerou que o município podia cortar em “certos gastos” e evitar o empréstimo.