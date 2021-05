"Caótico". Mobilizado exército para controlar fronteira após entrada de seis mil migrantes em Ceuta

De acordo com a agência espanhola Efe, centenas de pessoas estão concentradas no lado marroquino da linha de fronteira, no norte de África, que se estende de uma montanha até às águas do Estreito de Gibraltar.

Desde as primeiras horas do dia desta segunda-feir(...)

"A lei, os tratados internacionais e os nossos acordos com Marrocos" serão aplicados para a proteção dos 1.500 menores que estão entre os imigrantes, de acordo com o ministro espanhol.

Espanha reenviou para Marrocos 1.500 dos seis mil migrantes que entraram de forma ilegal no enclave espanhol de Ceuta desde segunda-feira, anunciou esta terça-feira o Ministro do Interior de Espanha.

No ano passado, 41.861 migrantes chegaram de forma irregular a Espanha, por via marítima e por via terrestre, um aumento de 29% em relação a 2019, em parte por causa da forte pressão migratória verificada nas Ilhas Canárias, segundo dados oficiais.

No caso específico de Ceuta, em 2020, foram referenciadas 430 chegadas por via marítima, menos do que as 655 verificadas no ano anterior.

Grupos de migrantes tentam regularmente entrar no território de Ceuta, seja a nado ou através de tentativas para trepar as altas cercas fronteiriças que separam o enclave de Marrocos.

Ceuta e Melilla são as únicas fronteiras terrestres da União Europeia (UE) com África.