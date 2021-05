Alemanha oferece vacinas a todos os adultos partir de junho

Veja também:

A Alemanha vai oferecer vacinas contra a Covid-19 a todos os adultos, a partir de 7 de junho, terminado com as listas de grupos prioritários e abrindo caminho para que toda a população possa ser imunizada. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde.

"Concordamos em suspender o sistema de prioridade a 7 de junho nos consultórios médicos, entre os médicos de empresas e nos centros de vacinação", disse Jens Spahn citado pela agência Reuters.

Segundo o ministro, “a decisão de encerrar com a prioridade na campanha de vacinação da Alemanha não significa que todos serão vacinados imediatamente em junho”.

As vacinas são administradas em centros de vacinação, consultórios de médicos de família e médicos que prestam assistência a grandes empresas.

No entanto, as doses só estão a ser disponibilizadas a pessoas que se encaixam em grupos prioritários, como idosos, pessoas com comorbidades e trabalhadores de áreas consideradas sensíveis, como saúde e segurança pública.

Já no final de abril, a chanceler Angela Merkel tinha avançado que a Alemanha pretendia eliminar em junho a lista de grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19. Na altura, Merkel advertiu que tal não significava necessariamente que todos os alemães seriam vacinados ainda em junho, e que o ritmo da vacinação depende da chegada e disponibilidade de vacinas.

Spahn reforçou essa advertência nesta segunda-feira, afirmando que “não será possível vacinar todos que quiserem ser vacinados em junho”.

O ministro da saúde acrescentou ainda que as autoridades já estão a discutir quando e como permitir a vacinação para adolescentes entre os 12 a 16 anos.

Nas últimas semanas, após um início lento, o ritmo de vacinação ganhou força na Alemanha, com o país a superar em alguns dias a marca de um milhão de doses aplicadas em 24 horas.

Ao todo já foram aplicadas mais de 40 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, 37% dos alemães já receberam pelo menos uma dose da vacina, e 11,2% receberam as duas doses.

De acordo com os dados revelados pelo Instituto Robert Koch, até ao momento, a Alemanha acumulou 3.598.846 casos positivos e 86.160 mortes devido à Covid-19. Na segunda-feira, registou 64 mortes por Covid-19 e 5.412 novos casos.

O avanço da pandemia tem diminuído no país, devido às medidas de restrição à circulação e à vacinação.