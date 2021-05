Pedro Gonçalves vs. Seferovic. Rúben Amorim mais cauteloso que Jorge Jesus

Jorge Jesus assume o objetivo claro do Benfica de ajudar Haris Seferovic a sagrar-se o melhor marcador do campeonato. Por outro lado, Rúben Amorim avisa que o Sporting não jogará em função de Pedro Gonçalves.

A última jornada do campeonato não acarreta objetivos coletivos para Benfica e Sporting, no entanto, há ainda um título individual em disputa. O suíço Seferovic, das águias, e o português "Pote", dos leões, estão empatados, com 20 golos, no topo da tabela de melhores marcadores.

De um lado da barricada, está Jorge Jesus que, apesar da sombra da final da Taça de Portugal, com o Sporting de Braga, no domingo, não poupará Seferovic frente ao Vitória de Guimarães, na quarta-feira. Ao contrário de outros habituais titulares, o ponta de lança jogará de início.

"Não vou abdicar dele, certamente. Vai jogar, se tudo correr normalmente. O mais importante é o objetivo coletivo, que é a vitória, mas [queremos] incluir o objetivo individual, que é ajudar o Seferovic a ser o melhor marcador do campeonato. Esse é um dos princíprios que nos norteiam para este jogo com o Guimarães. A vitória e poder ajudar o 'Sefe'", declarou o treinador do Benfica, em conferência de imprensa.