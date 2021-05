Meyong aposta em Seferovic para melhor marcador do campeonato

Meyong, rei dos goleadores em 2005/06, aposta em Haris Seferovic para melhor marcador do campeonato, em detrimento de Pedro Gonçalves.

O ponta de lança do Benfica e o médio-ofensivo do Sporting estão empatados no topo da tabela dos melhores marcadores, ambos com 20 golos. Em declarações a Bola Branca, o antigo avançado do Belenenses explica que o suíço leva vantagem pela equipa em que está inserido:

"Pessoalmente, eu apostava mais no Seferovic, mas o Pedro Gonçalves também é um forte candidato. Neste momento, os objetivos coletivos [do Sporting] já estão definidos, por isso a equipa já pode jogar para ajudar a atingir o objetivo individual. Eu continuo a acreditar no Seferovic, porque pela maneira como joga o Benfica terá mais oportunidades de fazer golo."