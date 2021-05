Decisões da Segunda Liga já têm hora marcada

É às 18h00 de sábado que começa a definir-se o quadro final da Segunda Liga. É essa a hora para à qual estão marcados todos os jogos das decisões . Vizela, Arouca e Académica ( tem um jogo a menos e continuará na luta pela subida, se pontuar na partida em atraso, com o Vilafranquense) estão envolvidos na disputa pelo segundo lugar, de acesso direto à I Liga, e pelo terceiro, de acesso "play-off", a disputar com antepenúltimo classificado da I Liga.

A jornada 34 da II Liga tem dois jogos antecipados, em que participam equipas já com a situação definida. A ronda abre na quinta-feira, com o Estoril, virtual campeão, a receber o Mafra, que tem a permanência assegurada; na sexta-feira, o Feirense e o Penafiel, também com a continuidade na II Liga garantida, defrontam-se no Marcolino Castro.

II Liga, 34.ª jornada

Quinta-feira, 20 de maio

20h30 Estoril-Mafra

Sexta-feira, 21 de maio

20h30 Feirense-Penafiel

Sábado, 22 de maio

18h00

Leixões-Académica

Cova da Piedade-Casa Pia

Benfica B-Porto B

Arouca-Chaves

Ac. Viseu-Covilhã

Varzim-Oliveirense

Vizela-Vilafranquense