Carvalhal: "Tínhamos a expetativa de acompanhar Porto e Benfica na reta final"

Carlos Carvalhal assume que mais do que um objetivo pontual, a determinado ponto da época, criou a expetativa de que o Braga pudesse discutir o segundo lugar, com FC Porto e Benfica. O treinador tinha assumido compromisso de fazer um balanço, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Portimonense, o último da I Liga, e reforçou a ideia de que os minhotos fizeram uma época positiva, com registo para uma aproximação aos três grandes.

"Quando chegámos a 2/3 do campeonato e estávamos perto do segundo lugar, tínhamos a expetativa de acompanhar Benfica e Porto, já que o Sporting tinha disparado. A equipa sentiu uma quebra nesse momento, numa altura em que a expetativa estava muito elevada. Nos criámos essa expetativa. A diferença entre o Braga e essas equipa está lá, mas tem sido atenuada de ano para ano. Nós conseguimos bater o Benfica e fomos à final da Taça da Liga, e batemos o Porto e estamos na final da Taça de Portugal. Esta época demos um passo firme [nessa aproximação]. Na próxima época temos de dar mais um passo", diz o treinador, sugerindo reflexão interna sobre o que se passou este ano.

Desgaste foi "sobrenatural"

Carvalhal considera que o desgaste "sobrenatural" a que a equipa foi exposta no início de 2021, envolvida em várias competições, com grande densidade de jogos, acabou ter influência no redimento da equipa, nomeadamente, na reta final do campeonato.

"Acho que poderíamos ter feito mais, principalmente no segundo terço. Poderíamos ter feito mais, mas a equipa foi a equipa que mais desgaste sofreu na Europa, com uma densidade competitiva sobrenatrural em janeiro e fevereiro. Pagámos taxa de esforço extra num período terminal da época, mas soubemos gerir bem a situação para estar num patatamar completamente diferente, neste momento", sublinha, perspetivando desempenho forte na final da Taça de Portugal, a 23 de maio, com o Benfica.