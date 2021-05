Boavista foi campeão há 20 anos. "Ainda faltam 80 para voltar a ser"

Em 86 épocas desportivas, Benfica, FC Porto e Sporting venceram 84 campeonatos. Só em duas ocasiões, Belenenses e Boavista contrariaram o domínio dos três grandes. O Belenenses foi campeão em 1945/1946. O Boavista venceu a competição em 2000/01.

Um título inédito que Martelinho antevê que não se repetirá tão cedo. “Quando fomos campeões, disse ao guarda-redes Ricardo que nem daí a 100 anos o Boavista voltaria a ser campeão. Quem conhece o futebol português sabe que por norma só ganham os três grandes. As exceções ao que é normal foram o Belenenses em 1945/46 e o Boavista em 2000/2001. Já passaram 20 anos e faltam 80”, ironiza, em entrevista a Bola Branca.

“Não há impossíveis no futebol, mas tenho a noção que será muito difícil o Boavista voltar a ser campeão, o que só valoriza e muito o que aquele grupo conseguiu fazer há 20 anos”, reforça Martelinho.

Campeonato “limpinho, sem osso”

Faz esta terça-feira 20 anos que a equipa axadrezada fez a festa, no Estádio do Bessa, após uma vitória na penúltima jornada frente ao Desportivo das Aves, por 3-0. Os golos foram marcados por José Soares (autogolo), Elpídio Silva e Whelliton.

De início, o Boavista treinado por Jaime Pacheco alinhou com: Ricardo; Frechaut, Pedro Emanuel, Litos e Quevedo; Rui Bento, Petit e Sanchez; Duda, Martelinho e Elpídio Silva. Foram ainda utilizados Jorge Couto, Pedro Santos e Whelliton.

Num estádio cheio de adeptos, quando o árbitro Duarte Gomes apitou para o final da partida, Martelinho foi o primeiro, em pleno relvado, ao microfone da Renascença, a reagir à proeza do clube. “Indiscritível, fantástico. Foi uma vitória justíssima”, referiu o jogador ao saudoso repórter Joaquim Vieira.

No final do encontro da consagração, Jaime Pacheco, no balneário, em direto na Renascença, abordou o título de forma muito peculiar: “É maravilhoso beber o champanhe nesta altura, que merecemos beber todo o ano. Fomos unidos, solidários e trabalhadores. Conseguimos ganhar o campeonato com todo o mérito. Como se diz na gíria, foi um campeonato limpinho, sem osso.”