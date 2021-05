Veja a nova camisola da Juventus de Cristiano Ronaldo

A Juventus apresentou, esta terça-feira, o equipamento principal para a época 2021/22.

De acordo com o site oficial do clube, a camisola regressa a um "design" mais clássico, dando-lhe um toque moderno, e retira inspiração do Estádio Allianz, casa da Juventus há 10 anos.

É precisamente esse marco que a camisola celebra, com um estampado interior a dizer "10 Years at Home", que em português se traduz para "10 Anos em Casa".

"Com a estrela e o desenho pentagonal do lendário Caminho das Estrelas ["Walk of the Stars"] integrados no tecido da camisola, esta presta homenagem aos icónicos jogadores que fizeram história na Juventus, mas também aos adeptos, que desempenharam um papel fundamental em fazer do estádio o símbolo que é hoje", lê-se.