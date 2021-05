Roy Hodgson deixa o Crystal Palace e a Premier League no final da época

O Crystal Palace anunciou, este terça-feira, que Roy Hodgson deixará o cargo de treinador principal no final da presente temporada.

Em comunicado oficial, o clube de menino do técnico inglês, de 73 anos, revela que o 162.º e último jogo de Hodgson à frente da equipa, cujo comando assumiu em setembro de 2017, será no domingo, frente ao Liverpool, em Anfield. Um jogo que terá os adeptos a assistir.



Em declarações reproduzidas no site oficial do Crystal Palace, Roy Hodgson revela que não pretende continuar na Premier League.

"Após mais de 45 anos como treinador, decidi que chegou a altura de me afastar dos rigores do futebol de topo da Premier League, por isso os nossos últimos dois jogos serão os meus últimos como treinador do Crystal Palace. Tem sido um período particularmente enriquecedor da minha carreira. (...) É o momento certo para me retirar das responsabilidades de ser um treinador a tempo inteiro", referiu.

Fica a dúvida se Roy Hodgson terminara a carreira ou se optara, por exemplo, por orientar uma seleção, cargo que despende menos tempo do que o de treinador de um clube. O técnico não esconde que tem vindo a "contemplar esta decisão há algum tempo" e que chegou a altura de dar prioridade à família: "Veremos o que o futuro guarda para mim."

O Crystal Palace agradece a Roy Hodgson, que em quatro temporadas garantiu sempre a permanência do clube na Premier League.