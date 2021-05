Pai de jogador do Génova invade academia da Roma com barra de ferro

O pai do avançado Gianluca Scamacca, do Génova, invadiu o centro de treinos da Roma com uma barra de ferro, provocando danos em várias viaturas.

Segundo a imprensa italiana, Emiliano Scamacca forçou a entrada por volta das 19h30, desta segunda-feira.

Com a barra de ferro bateu em vários veículos que estavam no local, incluindo o de Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma.

Não são conhecidas as razões para este ataque. Certo é que Gianluca Scamacca passou pela formação da Roma antes de se transferir para o PSV e depois para o Génova.

Emiliano Scamacca foi detido pela polícia e transportado ao hospital.