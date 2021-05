Olá, Euro 2020. Lesão de Diogo Jota não é tão grave como se pensava

A lesão de Diogo Jota não é tão grave como inicialmente previsto, conforme revelou, esta terça-feira, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp.

O extremo internacional português lesionou-se, no domingo, frente ao Manchester United. Na altura, Klopp disse que "não era muito sério, mas era o suficiente para a época terminar para ele". Contudo, dois dias depois, em conferência de imprensa, explicou que "o edema diminuiu e a lesão parece bem melhor do que foi mostrado no primeiro exame".

"Há uma pequena possibilidade de ele participar no jogo deste fim de semana. Mas são boas notícias para Portugal e para o Europeu. Vamos ver se são também para nós", referiu o treinador do Liverpool.

Diogo Jota já não deverá, portanto, estar em dúvida para o Euro 2020. Caso se encontre, de facto, apto, o extremo do Liverpool, de 24 anos, deverá ter lugar garantido na lista de 26 jogadores convocados por Fernando Santos, que será divulgada na quinta-feira, às 20h15.

O Euro 2020 realiza-se em 11 cidades de 11 países europeus diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho. Portugal, campeão em título, integra o grupo F, juntamente com França, atual campeã do mundo, Alemanha e Hungria. Os jogos estão marcados para Budapeste e Munique.